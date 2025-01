Sport.quotidiano.net - Pagelle atalanta. Brescianini spacca il match. De Ketelaere solita grinta

CARNESECCHI 6 Non può nulla sul gol, ma è sempre attento DJIMSITI 6 Fa il suo dietro senza affanni SCALVINI 6 Quinta gara da titolare nel 2025 per aumentare i giri nel motore KOLASINAC 6,5 Ha giocato come sempre di fisico e di mestiere, chiudendo bene CUADRADO 6 Prima da titolare. Parte a destra, poi si sposta a sinistra. Non spinge come contro lo Sturm DE ROON 6 Primo tempo di sostanza. Costretto a uscire un minuto dal riposo per un trauma cranico. EDERSON 7 Nel primo tempo ha faticato, nel secondo tempo ha dominato giocando un’infinità di palloni ZAPPACOSTA 5,5 Spinge inizialmente a sinistra, poi cala. Da una sua palla persa arriva la rete di Paz SAMARDZIC 6 Ha fatto più la terza punta che il trequartista, ha corso tanto RETEGUI 8 Man of thecon la sua doppietta di sinistro e di destro.