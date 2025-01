Juventusnews24.com - Paganini rivela: «Vlahovic via a gennaio se arriva l’Arsenal e porta quella cifra!». Cosa succede tra gennaio e giugno

di Redazione JuventusNews24: «via aper!». Le dichiarazioni del giornalista Rai sul futuro dell’attaccante serboA Rai Sport, Paoloha parlato così del futuro die non solo in casa Juve. L’aggiornamento sul calciomercato Juve.– «via già a? Se40 milioni di euro, va via anche a. Le trattative per il rinnovo con il suo entourage non hannoto a nulla. Lui ha un contratto fino al 2026, quindi se non va via adesso, va via a, sicuramente. È vero che Douglas Luiz sta facendo un campionato assolutamente negativo, ma come mai il Manchester City vuol comprare sia Cambiaso che Douglas Luiz? La Juve vuole comunque 80 milioni di euro per Cambiaso. Sia Douglas Luiz che Cambiaso dovrebbero andare al City».