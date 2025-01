Torinotoday.it - Ottava edizione della Camminata della Merla a Brusasco

Leggi su Torinotoday.it

Ritorna l’ormai classicache quest’anno giunge alla sua, e che si terrà come di consueto ae dintorni nel vicino territorio del torinese domenica 2 febbraio 2025. Il ritrovo e previsto per le 13.30 in Via MartiriLibertà n. 34, di fronte alla.