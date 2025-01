Sport.quotidiano.net - Olimpia contro Trieste per dimenticare Istanbul

Cancellaree ritrovare la vittoria in campionato, per di più in uno sdiretto. Questo il menù del pomeriggio per l’Milano che al Forum alle 17 attende. Pari in classifica, con 5 vittorie negli ultimi 6 turni, i giuliani sono letteralmente lanciati sull’onda degli esterni americani, tra i quali l’ex Denzel Valentine. Come in Eurolega Milano recupera Dimitrjevic e avrà pure LeDay (nella foto) che stringerà i denti, anche per marcare l’altro ex di giornata Jeff Brooks che sta vivendo una seconda giovinezza (sempre out Mirotic, Causeur, Diop, Nebo). C’è in ballo anche lo sdiretto dopo il -6 dell’andata (si giocò all’esordio a fine settembre). Sandro Pugliese