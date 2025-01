Lanazione.it - Nuovi collaboratori amministrativi in Asl5

Sono sedici iprofessionali entrati in servizioo. Dodici di loro hanno meno di 40 anni, 7 sono neolaureati e appena trentenni. Sono arrivati nell’azienda sanitaria spezzina diretta da Paolo Cavagnaro (nella foto) dopo aver superato un concorso e assunti a tempo indeterminato. Alla selezione a cui hanno partecipato in 170 per il profilo giuridico e in 69 per quello economico, solo 10 (giuridico) e 6 (economico) candidati hanno superato le prove. Dopo aver chiamato i vincitori per i 5 posti messi a concorso, l’Azienda ha deciso di assumere anche gli idonei utilizzando fino in fondo entrambe le graduatorie. Maria Alessandra Massei, direttore amministrativo. "Conferma la politica di reclutamento di personale qualificato – spiega – sia per offrire servizi sanitari e sociosanitari sempre più adeguati ai bisogni degli assistiti, sia per assicurare il necessario supporto amministrativo ai professionisti sanitari.