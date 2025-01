Veronasera.it - Non sono più stabili, sette pioppi saranno abbattuti e sostituiti

Il Comune di San Martino Buon Albergo avvia un cantiere in Via Bentegodi per abbattere e sostituireche fanno parte del filare presente lungo il fiume Fibbio. L'abbattimento è necessario a seguito delle verifiche effettuate per valutare l’effettiva condizione di salute età.