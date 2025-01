Ilgiorno.it - "Niente fermata sulla S13 né prolungamento del tram". Opera chiede più attenzione

La città in rivolta sia per essere stata tagliata fuori dalla realizzazione di unaferroviarialinea Rogoredo-Pavia che per essere rimasta fuori daldel15 che raggiungerà l’Istituto europeo di oncologia in via Ripamonti. "Spostare il capolinea delsenza pensare che andrebbe invece portato almeno fino a Noverasco, nell’apposita corsia alberata tra le due carreggiate della via Ripamonti, è davvero una follia – spiega l’ex sindaco Ettore Fusco (Lega) –. Per questo faremo una petizione con cui i cittadini diranno ad Atm e al Comune di Milano che sia finalmente realizzato questo fondamentale collegamento. Il sindaco di Milano Sala deve capire che non può essere sindaco della Città metropolitana pensando solo agli interessi del centro di Milano e trascurando tanto le periferie della sua stessa città quanto tutti i Comuni dell’area che invece dovrebbe amministrare".