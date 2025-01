Netanyahu | Grazie Trump per le armi

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

22.26 "presidente, per aver mantenuto la tua promessa di fornire a Israele gli strumenti necessari per difendersi, combattere i nostri nemici comuni e garantire un futuro di pace e di prosperità". Lo ha scritto in una nota ufficiale il primo ministro di Israele, Benjamin, riferendosi alla decisione del presidente statunitense di sbloccare le forniture dia Israele. Tra ledi cuiha autorizzato la fornitura a Israele, le bombe da 2000 libre (circa 900 kg).