Muti dirige l'Orchestra Luigi Cherubini, dal 18 al 24 luglio, per 4 concerti speciali in 4 luoghi d'eccezione

LUCCA – Dopo il memorabile concerto “Puccini secondo” sul palco del Lucca Summer Festival la scorsa estate, in occasione delle celebrazioni del centenario dalla morte di Giacomo Puccini, D’Alessandro e Galli è orgogliosa di annunciare altri quattroe imperdibili in alcuni deipiù affascinanti e suggestivi della nostra Penisola, sotto la direzione uno dei più grandi Direttori d’Orchestra del mondo: Riccardo.Il tour partirà venerdì 18dalla Palazzina di Caccia di Stupinigi (To), domenica 20sarà a Villa Manin a Codroipo (Ud), martedì 22arriverà nuovamente al Lucca Summer Festival e si concluderà giovedì 24all’Anfiteatro degli Scavi Pompei.Riccardoràgiovanilefondata nel 2004 su sua iniziativa e composta da 130 straordinari strumentisti di età compresa tra i 18 e 30 anni.