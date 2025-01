Ilgiorno.it - Muore investito dal tram: tragedia in via dei Missaglia a Milano

, 26 gennaio 2025 - Un uomo, del quale ancora non si conosce l'identità, ha perso la vita domenica mattina pochi minuti prima delle 8 in via dei, alla perifieria sud di. La vittima è stata investita da undella linea 15, che stava procedendo in direzione di-Duomo, per cause ancora in fase di accertamento. Soccorsi Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorsi inviati dal 118 dicon un'automedica e un'ambulanza ma gli operatori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. I rilievi sono affidati alla polizia locale diche sta visionando le immagini delle telecamere presenti in zona e di quelle presenti installate sullo stesso. Disagi A causa dell'incidente la circolazione da Rozzano verso piazzale Abbiategrasso e momentaneamente interrotta