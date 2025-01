Cataniatoday.it - Movida sicura, controlli interforze: parcheggiatori abusivi, spacciatori e violazioni al codice della strada

Leggi su Cataniatoday.it

Servizio di controlloattuato, anche in questo fine settimana, per garantire il sereno svolgimento, come disposto con ordinanza del questore di Catania. L’attività ha interessato l’intero centro storico, soprattutto le zone dove insistono locali ed attività di ritrovo. A.