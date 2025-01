Chietitoday.it - Morto a 65 anni Enzo Di Pretoro, presidente dell'Ordine dei veterinari della provincia di Chieti

Leggi su Chietitoday.it

Grave perdita per la medicinaa abruzzese per la scomparsa a 65diDi, medicoo. Storicodei medicidi, ruolo che ricopriva attualmente per il nono mandato, dal 1993 lavorava nella Asl Lanciano Vastocome.