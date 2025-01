Agi.it - Morti due escursionisti sull'Etna, uno aveva 17 anni

AGI - Due le vittime tra glioggi. Oltre a un sessantenne precipitato e morto in una scarpata, non ce l'ha fatta neppure il 17enne recuperato in fin di vita dopo un volo di decine di metri e deceduto stasera in ospedale a Catania per la gravità delle lesioni. I vigili del fuoco del Comando provinciale oggino portato a termine due complessi interventi di soccorso sui versanti sud e nord del vulcano. Il primo in località Schiena dell'asino e il secondo a 2700 metri tra il Rifugio Citelli e l'Osservatorio Pizzi Dineri, entrambi all'interno della Valle del Bove. Gli interventi di soccorso sono stati effettuati sia da squadre di vigili del fuoco a terra sia con l'impiego dell'elicottero Drago VF165 del Reparto Volo di Catania. Nel primo intervento una persona è stata individuata, raggiunta e soccorsa, nel secondo intervento sono state due le persone raggiunte e soccorse dagli elisoccorritori dei vigili del fuoco, con l'utilizzo del verricello.