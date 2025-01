Ilrestodelcarlino.it - "Mortalità azzerate con la Zona 30"

Secondo Andrea Arfilli è molto utile la30 nei centri cittadini. "I dati del Comune di Bologna parlano chiaro: lesonoda quando c’è la30 nel Comune di Bologna. Io sono favorevolissimo che venga estesa a Cesena e venga attuata anche a Cesenatico e in tutti i territori della Romagna. La velocità, unita alla distrazione, è infatti una delle maggiori cause di incidenti stradali. Solamente delle multe adeguate possono essere un utile deterrente per quegli automobilisti che non ne vogliono sapere di limitare la velocità quando sono al volante".