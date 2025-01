.com - Milan, lite in campo tra Conceicao e Calabria: cosa è successo – Video

(Adnkronos) – Tensione in casa. Nonostante la vittoria in rimonta contro il Parma, battuto 3-2 a San Siro grazie al gol in pieno recupero di Chukwueze, la scena se la stanno prendendo Sergioe Davide. Le telecamere hanno infatti immortalato i due coinvolti in un’accesa discussione, che sembrava stare per degenerare dopo il triplice fischio dell’arbitro. Tutto sarebbe nato dopo il cambio di, schierato titolare e sostituito al 77? per far posto a Jovic, che avrebbe avuto qualda dire al suo nuovo allenatore.a quanto pare non ha preso benissimo lae ne è nata una discussione che ha richiesto l’intervento dei compagni e dello staff del tecnico portoghese, intervenuti per separare i due in. getaffiliatecomparazione tag=”scommesse,bonus” limit=”5? Lo stessoha poi spiegato quanto avvenuto: “Sinceramente sono cose da: un malinteso tra noi due, ci tenevamo a questa partita.