Ilrestodelcarlino.it - Mercatellese e Falco, un punto per uno

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

: Rossi, Sansuini, Gregori Si., Contucci, Rocco, Bricca, Bruscia, Ndoj R., Palazzi, Ciaffoni M. (26°st. Benedetti), Corsini (43°st. Rasponi). All. Bruscia ACQUALAGNA: Gori, Ciampiconi M., Stefani, Bartoli (8°pt. Lupini), Smacchia, Brunelli, Romitelli, Di Muccio, Gambelli, Alessandri (34°st. Gori), Monte Y.(9°st. Ferraraccio). All. Cappelli Arbitro: Mancini di Ancona Reti: 25°pt Corsini, 19°st Gambelli Espulsi: 24°st Brunelli e Contucci Brava laa scappare nei primi 45 minuti, poi l’ Acqualagna riacciuffa il risultato. Al 24’ locali in vantaggio con un eurogol di Corsini, davvero bellissima la prodezza dell’attaccante rossoblù. Ospiti con lo scorrere dei minuti cercano il pari, la difesa locale con Rocco, Sansuini, Bricca e Gregori non concede nulla, al 40° palla goal per l’Acqualagna, Monte Y.