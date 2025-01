Quotidiano.net - Massimo Sestini in prognosi riservata dopo incidente sott'acqua al lago di Lavarone

E' stabile ma resta comunque in, il celebre fotoreporter toscano, 62 anni, ricoverato in rianimazione all'ospedale di Trentounnelle acque gelate deldi, dove si trovava per una immersione. Lo apprende l'ANSA. Ieri mattinaaveva accusato problemi durante l'immersione nelgelato ed era stato riportato in superficie dall'istruttore e subito rianimato dai soccorritori.