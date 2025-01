Inter-news.it - Marinelli arbitro di Lecce-Inter: nessun precedente in stagione (e brutto ricordo)

di, match valido per la ventitreesima giornata di Serie A. Il fischietto di Tivoli non ha precedenti incon i nerazzurri. La scheda del direttore di gara della partita di questa sera allo Stadio Via del Mare.PRIMA VOLTA – Sarà Liviodi Tivoli a dirigere il match tra, previsto per le ore 18 allo Stadio Via del Mare. Per il fischietto classe 1984 si tratta del primo arbitraggio stagionale di una sfida dell’. Finora, l’italiano ha diretto in totale 6 incontri disputati dai nerazzurri. Il bilancio è di 4 vittorie e due sconfitte, con 14 gol fatti e 5 subìti. L’ultimo incontro risale a due stagioni fa, con la sconfitta esterna dell’contro il Napoli per 1-3 nella sfida valida per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A.