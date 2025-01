Oasport.it - Marcialonga 2025, successi di Emilie Fleten ed Andreas Nygaard

Si è chiusa la 52ma edizione della, tradizionale gran fondo italiana che ha festeggiato i 54 anni dalla prima edizione del 1971: 70 km da Moena a Cavalese per la gara che fa parte del circuito Visma Ski Classics e che ha incoronato i norvegesied.La gara maschile si è decisa in volata: il norvegeseha vinto in 2:39’34?72, bruciando sul traguardo lo svedese Max Novak, che si è dovuto accontentare della piazza d’onore a 0?55. Gradino più basso del podio per l’altro norvegese Amund Hoel, terzo a 11?82, ma assieme ai primi due in pratica fino alla salita conclusiva di Cavalese.Nella gara femminile ha concesso il bis la norvegese, già vincitrice nel 2024, che si è imposta al termine di una magnifica rimonta: il successo è giunto in solitaria in 3:09’24?66, davanti alle connazionali Silje Oeyre Slind, seconda a 14?42, ed Anikken Gjerde Alnaes, terza a 27?41.