Ilgiorno.it - Mandello, escursionista di 47 anni si perde sulla Grignetta: salvato dal soccorso alpino

Leggi su Ilgiorno.it

del Lario (Lecco), 26 gennaio 2025 – La neve, il freddo, le condizioni meteo e del terreno proibitive, il rischio di valanghe. Eppure si è messo in marcia lo stesso, salvore l'orientamento e rimanere bloccato in quota. Nella tarda mattina di oggi è scattato l'allarme per undi 47in difficoltà. È stato lui stesso a fermarsi e chiedere aiuto, piuttosto che rischiare oltre. Per recuperarlo sono stati allertati i soccorritori dell'eliambulanza di Areu, che però non hanno potuto operare a causa delle nuvole basse. Si sono così messi in marcia i tecnici di due squadre deldella stazione di Lecco. I soccorritori hanno localizzato il 47enne, lo hanno raggiunto, messo in sicurezza e poi scortato passo passo al sicuro a valle sano e salvo.