Ilgiorno.it - Luca Leone nuovo comandante dei vigili: "Esperienze ed encomi sono una garanzia"

(nella foto) è ildella Polizia locale. Classe 1981, nato a Seriate in provincia di Bergamo, è laureato in scienze politiche e in scienze dei servizi giuridici, con un master in manager della sicurezza urbana. Ildi Garbagnate proviene da Coccaglio e Cologne in provincia di Brescia, due Comuni in cui ha ricoperto il medesimo incarico dall’anno 2020. Nel corso della sua carriera,ha ricevuto una decina diper meriti di servizio, tra cui anche una medaglia per l’impegno nella Protezione civile durante il terremoto in Abruzzo. "A nome dell’amministrazione comunale, e dei garbagnatesi, do il benvenuto nella nostra città al dottor– dichiara il sindaco Daniele Davide Barletta –. La sua ampia esperienza, la sua sfaccettata preparazione e i numerosiricevutidi continuità di efficacia in ambito sicurezza, un obiettivo strategico per questa amministrazione".