Vicenzatoday.it - LR Vicenza-Alcione Milano: 2-1 dopo il primo tempo

Leggi su Vicenzatoday.it

godibile al Menti con i biancorossi che chiudono avanti 2-1. In cronaca.otto minutiin gol con Alex Rolfini: Morra mette in mezzo un traversone basso per il Cobra, che con un colpo di tacco mette dentro la rete del vantaggio. Al 10' traversa di Morra, mentre al 22'.