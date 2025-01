Trevisotoday.it - Lo spritz caldo è l'aperitivo di moda: come fare l'Hot Aperol

Leggi su Trevisotoday.it

Per i Veneti può sembrare una bestemmia, ma l'Hot, lolanciato nei mercatini di Natale e ora nelle piste da sci, è diventato il drink di. Quest'inverno dimentichiamo il vin brulè e la cioccolata per scaldarci e scopriamo l'Hot. Questa ricetta è perfetta per sedersi.