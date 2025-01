Fanpage.it - Lo chef Felice Lo Basso chiude il suo ristorante stellato: “Milano è troppo cara e finta, vado a Lugano”

Leggi su Fanpage.it

Loha annunciato la chiusura del suo ristornatedi via Goldoni a Milano. Per il 51enne, in città "le cose non vanno bene come si racconta, qui è tutto finto" e aprirà un nuovo locale a Lugano, in Svizzera.