LIVE Sci alpino Slalom Kitzbuehel 2025 in DIRETTA | azzurri serve tirare fuori l’orgoglio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alladellodivalevole per la Coppa del Mondo di scimaschile 2024-. Si chiude con il consueto appuntamento fra i pali stretti la tre giorni di Coppa del Mondo nella località austriaca. Finora Svizzera e Canada si sono prese i due successi sulla Streif ma oggi lo scenario cambia in tutti i sensi, sia per la pista, sia per i favoriti dello.Tutto lascia pensare che ancora una volta la sfida sia tra i norvegesi e Clement Noel anche se non mancano gli outsider di lusso. La prima parte della stagione inha parlato abbastanza chiaro: quando Noel, che aveva iniziato benissimo con un doppio successo, non è riuscito ad essere vincente, ci sono stati pronti i norvegesi ad approfittarne, poi il francese è tornato su altissimilli ad Adelboden e ha piazzato la terza zampata stagionale.