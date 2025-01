Inter-news.it - LIVE Lecce-Inter 0-4: Barella rientra, ma zoppica ancora

Leggi su Inter-news.it

è la partita valida per la ventiduesima giornata della Serie A 2024-25. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i salentini allenati da Marco Giampaolo. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 18.00, si gioca allo “Via del Mare” di0-4 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP90? SEGNALATI TRE MINUTI DI RECUPERO.86? Nelesce Krstovic ed entra Burnete, attaccante della Primavera.83? Ilcambia Tete Morente e fa entrare Karlsson.82? Cartellino giallo per Taremi, fallo su Ramadani.81?si è rialzato ma ènte. Sembra stia meglio, attendiamo.78? ANSIA PER! Problema al ginocchio e centrocampista molto dolorante. Giocatori intorno alla mezzala, ma c’è veramente preoccupazione.