Inter-news.it - LIVE Lecce-Inter 0-1: raddoppio annullato a Frattesi, è offside

è la partita valida per la ventiduesima giornata della Serie A 2024-25. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i salentini allenati da Marco Giampaolo. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 18.00, si gioca allo “Via del Mare” di0-1 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP31? Ammonizione per Simone Inzaghi, il quale ha protestato dopo l’ennesimo fallo non ravvisato da Marinelli.28? DORGU CI PROVA! Buona giocata dell’esterno, che va via a sinistra e calcia direttamente in porta. Ma pallone al lato.25? ALTRO GOL! Verticalizzazione verso Thuram, che va via a campo aperto, assist per il tap-in facile di. Ma dopo qualche minuto il VAR annulla per.23? GOL! Lautaro Martinez avanza bene, palla per l’inserimento di Carlos Augusto che calcia e trova il gol.