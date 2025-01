Oasport.it - LIVE Civitanova-Verona 2-0, Finale Coppa Italia volley 2025 in DIRETTA: grande equilibrio nel terzo set, 12-11

13-16 La pipe di Keita13-15 Errore al servizio12-15 Murooooooooooooooooooo Saniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii12-14 Errore12-13 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeee Abaeeeeeeeeeeeeeeeev12-12 Parallela di Keita da seconda linea12-11 Primo tempo Chinenyeze11-11 Mano out Mozic da zona 411-10 Mano out Loeppky da zona 410-10 Errore Loeppky da zona 410-9 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeee Bottolooooooooooooooooooooo9-9 Primo tempo Gargiulo8-9 Mano out Zingel in primo tempo8-8 Errore al servizio7-8 Muroooooooooooooooooo Zingeeeeeeeeeeeeeeel7-7 Mano out Keita da zona 47-6 Errore al servizio6-6 Errore al servizio6-5 Vincente la diagonale di Bottolo da zona 45-5 Sani e Keita si ostacolano e la palla finisce out4-5 Errore al servizio3-5 Vincente Keita da zona 23-4 Mano out Loeppky da zona 42-4 Out Lagumdzija da zona 22-3 Out Loeppky in diagonale da zona 42-2 Mano out Mozic da zona 42-1 Non si capiscono Abaev e Zingel1-1 Errore al servizio0-1 Murooooooooooo AbaeeeeeeeeeeeeeeevCome ieri con Michieletto, oggi con Keita.