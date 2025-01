Unlimitednews.it - L’Inter fa poker a Lecce, continua la rincorsa al Napoli

(ITALPRESS) – Un Inter dominante e a tratti spettacolare ne rifila quattro in trasferta ale risponde così al successo di ieri delcontro la Juventus. Al Via del Mare la squadra di Inzaghi firma un perentorio 4-0 ai danni della compagine salentina: i marcatori di giornata sono Frattesi, Lautaro, Dumfries e Taremi (su rigore). Con questo risultato i nerazzurri tornano così a meno tre punti dalcon ancora una partita da recuperare. Se da un lato la prestazione degli ospiti è più che positiva, non si può dire lo stesso delpoco concreto in attacco ma soprattutto troppo distratto in difesa.Passano, infatti, appena sei minuti eè già in vantaggio, sbloccando il risultato con Davide Frattesi, l’uomo certamente più discusso dell’ultimo mese in casa nerazzurra.