Agi.it - L'intelligenza artificiale in guerra. Il progetto rivoluzionario di Thales

Leggi su Agi.it

AGI - Come addestriamo gli algoritmi quando sono in gioco vite umane? Nell'ambito di, più di 600 esperti stanno sviluppando l'per i settori della difesa e della sicurezza, con vincoli sproporzionati rispetto all'IA dei consumatori. "Questo ambiente particolare ci porta doveri che non esistono in un ambiente tradizionale. I limiti vengono impostati dalla fase di progettazione dell'algoritmo di, che non può funzionare come una scatola nera e dove l'essere umano è assolutamente essenziale", ha detto all'AFP Philippe Keryer, direttore della strategia, della ricerca e della tecnologia di, il principale detentore di brevetti diper sistemi di difesa in Europa. In vista dell'AI Action Summit, che si terrà a Parigi il 10 e 11 febbraio, questa settimanaha aperto i suoi laboratori di ricerca a Palaiseau, in vista dell'Aerial Counter-Drone System (AI), nella regione parigina.