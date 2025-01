.com - Lecce-Inter 0-4, poker nerazzurro e Inzaghi insegue il Napoli

Leggi su .com

(Adnkronos) – L’vince 4-0 sul campo dele continua a inseguire ilcapolista. I campioni d’Italia passano oggi 26 gennaio in casa dei giallorossi con i gol di Frattesi, Lautaro, Dumfries e Taremi. La squadra disale così a 50 punti, a -3 daldi Conte: i nerazzurri devono recuperare la gara con l’Atalanta. Ilrimane a 20 punti. L’parte subito forte e al 6? va in rete con Frattesi. Grave errore di Guilbert, che serve di fatto Thuram. Il francese entra in area, punta Baschirotto e scarica all’indietro per l’inserimento del centrocampistache spinge in porta il pallone dell’1-0. Al 21? Baschirotto rinvia addosso a Pierotti e di fatto serve Thuram che però a due metri dalla porta, calcia al lato. Al 24? Lautaro Martinez porta palla fino al limite dell’area e imbuca per l’inserimento di Carlos Augusto, che batte Falcone, ma l’arbitro Marinelli annulla per fuorigioco dell’ex Monza.