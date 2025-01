Ilfattoquotidiano.it - Le opposizioni contro il “supervisore” per i programmi: “Questa è la norma anti-Report”

Lesi ribellano alla decisione dell’ad Rai Giampaolo Rossi di introdurre un “” per igiornalistici dei Generi. Una specie di commissariamento secondo l’Usigrai che fa infuriare M5s, Pd e Alleanza Verdi-Sinistra. Così ora le minoranze chiedono di portare la vicenda in commissione di Vigilanza sposando la denuncia del sindacato dei giornalisti di viale Mazzini, secondo il quale la mossa è un modo per mettere “sotto strettollo l’informazione del servizio pubblico”.“La Rai ha varato una ‘’? C’è un commissariamento dell’informazione? Come possono i cittadini sapere la verità se la maggioranza di Giorgia Meloni ha bloccato la commissione di Vigilanza Rai e quindi non è possibile che l’ad di Rai venga a riferire in commissione?”, scrive la senatrice del Movimento Cinque Stelle Barbara Floridia, presidente della stessa commissione.