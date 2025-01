Casertanews.it - Lavori al casello, chiuso lo svincolo di Santa Maria Capua Vetere

Leggi su Casertanews.it

Sulla A1 Milano-Napoli, dalle 21 di mercoledì 29 alle 6 di giovedì 30 gennaio, sarà chiusa la stazione di, con le seguenti modalità. Sarà chiusa in entrata verso Roma, per consentiredi ripristino delle barriere di sicurezza. In alternativa, si consiglia di entrare.