Lavori abusivi in un B&B a Napoli scatta sequestro

Tempo di lettura: < 1 minutoAveva fatto costruire, senza autorizzazione, un soppalco interno all’immobile, realizzando così una nuova camera da letto ed un terzo bagno, al fine di ampliare illecitamente la capacità ricettiva del suo B&B, nei pressi di via Toledo a. Opere edilizie abusive realizzate senza i dovuti preventivi calcoli strutturali costituendo così un potenziale pericolo per l’intero il complesso edilizio. E’ quanto hanno scoperto gli agenti dell’Unità Operativa Avvocata che hanno apposto i sigilli al locale deferendo alla autorità giudiziaria il titolare.In via Giulio Cesare gli agenti dell’Unità Operativa GIT Motociclisti hanno, invece, effettuato controlli per il rispetto del Codice della Strada. Elevate 19 infrazioni, sottoposti a fermo o7 veicoli e deferito all’Aautorità giudiziaria il conducente sorpreso alla guida di un veicolo senza patente per la seconda volta.