Bresciatoday.it - Ladri in casa in piena notte: se ne vanno con un aspirapolvere

Leggi su Bresciatoday.it

in azione nellatra venerdì 24 e sabato 25 gennaio a Concesio. I malviventi hanno fatto irruzione in un'abitazione di via Europa nel cuore della. Per fortuna, nessun pericoloso faccia a faccia: l’anziana donna che vive nell’appartamento non era presente al momento del furto.