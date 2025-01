Fanpage.it - Lacrimazione eccessiva nel cane: perché succede e cosa fare

Quando allacrimanomente gli occhi le cause possono essere diverse: da patologie oculari (come la congiuntivite) ad allergie e problemi collegati all'alimentazione. Per questo è importante osservare l'ambiente in cui Fido vive, ma soprattutto il consulto con il medico veterinario.