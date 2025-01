Digital-news.it - La Zona d'Interesse: in prima TV su Sky Cinema Uno e NOW per il Giorno della Memoria

In occasione delarrivasu SkyinTV il filmGran PremioGiuria a Cannes 2023, Miglior Film Internazionale e Miglior Suono agli Oscar® 2024, LAD’, in onda domenica 26 gennaio alle 21:15 su SkyUno, in streaming su NOW e disponibile on demand.Diretto da Jonathan Glazer e interpretato magistralmente da Sandra Hüller e Christian Friedel, LAD’racconta la storia di una famiglia che vive in prossimità del campo di concentramento di Auschwitz, immersi in una quotidianità che nega consapevolmente l’orrore a pochi passi da loro. Il regista mette in scena personaggi che rifiutano di riconoscere sé stessi e ciò che li circonda, perché farlo significherebbe affrontare una verità così insostenibile da poterli annientare. Il titolo stesso, Lad’, riprende la fredda terminologia nazista, “ngebiet”, usata per definire l’area di 40 chilometri quadrati attorno al suddetto campo di sterminio.