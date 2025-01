Riminitoday.it - La Rivierabanca vince il derby con l'Assigeco Piacenza e torna da sola in vetta

Leggi su Riminitoday.it

Rimini-si può definire il testa-coda della serie A2 Old Wild West solo sulla carta, dato che al Flaminio emerge una partita combattuta, con gli ospiti avanti per tre quarti. Ma alla fine are è laBasket Rimini che supera l’con il finale di 81-76 e.