Torinotoday.it - La Reale Mutua Torino fallisce il poker: Cento espugna il Pala Gianni Asti

Leggi su Torinotoday.it

Brusca battuta d’arresto per lache vede interrompersi la serie positiva dopo tre vittorie consecutive. Al, i gialloblù vengono fermati da una Sellache ha dimostrato di essere in un ottimo momento di fiducia. Se gli ospiti sono scesi in campo con le idee.