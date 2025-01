Lalucedimaria.it - La legge dell’amore di Dio e del prossimo: impariamo a seguirla

Leggi su Lalucedimaria.it

La prima e fondamentale, richiamata in uno dei suoi innumerevoli discorsi da Giovanni Paolo II, è quelladi Dio e del. Il Santo Pontefice ci ha anche insegnato a seguire questanel nostro cammino. L’amore per Dio e per ilsono due concetti che derivano da una stessa natura. Gesù . L'articolo Ladi Dio e delproviene da La Luce di Maria.