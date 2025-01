Ilrestodelcarlino.it - La Cittadella obbligata a vincere. Il Terre cerca punti salvezza

"E’ il primo di tre scontri diretti, ho visto un atteggiamento giusto anche se è stata un’altra settimana di emergenza fra febbre e acciacchi, ma la squadra sa quello che voglio". Mattia Gori presenta così la sfidadi oggi (14,30) a San Damaso col Riccione, prima di tre gare (poi a San Marino e con lo Zenith) contro rivali della corsa playout. In casa biancazzurra (un punto in 4 gare e +1 sui playout) tanti giocatori sono febbricitanti e si deciderà all’ultimo sulla formazione, out sicuri Mora e Sala squalificati, Aldrovandi e Fontana ko, tornano dal 1’ Sabotic e Formato. Il Riccione (4 ko di fila) è nel caos, col cambio venerdì sera del mister (Borioni per Cortellini), le assenze di Palumbo e Greco e gli ultimi nuovi arrivati D’Angelo, Zamarion, Viotti e Galvano. La 4^ di ritorno (14,30): Lentigione-Piacenza, Progresso-Imolese, Sammaurese-Tuttocuoio, Fiorenzuola-San Marino, Ravenna-Pistoiese, Corticella-Forlì, Tau-Zenith, Prato-Sasso M.