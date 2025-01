L A Italia | nel segno di Pupi Avati e Isabella Rossellini il festival made in Campania che precede gli Oscar

Leggi su Ildenaro.it

L’anteprima Usa dell’ultima opera di“L’orto americano” (domenica 23 febbraio) e una retrospettiva dei film di(candidata all’per “Conclave”) sono le prime novità della 20esima edizione di “LA,– Film, Fashion and Arts” in programma dal 23 febbraio fino al 1 marzo al Tcl Chinese 6 Theatres in Hollywood. L’ormai tradizionale vetrina del cinemano, nella settimana chel’assegnazione dell’(domenica 2 marzo) è promossa col sostengo del Mic e di Intesa Sanpaolo, il patrocinio di Anica, Apa e Scabec, la società in house della Regioneimpegnata nella promozione del patrimonio culturale campano. “Sarà una gioia rivedere la mia amica d’infanziae festeggiarla per la sua prima nomination agli Academy Awards (categoria ‘attrice non protagonista’ nell’ interpretazione di Suor Agnes nel film di Edward Berger)”, dice la produttrice Raffaella De Laurentiis, presidente di L.