Juventusnews24.com - Juventus Next Gen Trapani 1-0 LIVE: dominio dei bianconeri con brivido nel recupero INTERVALLO

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24Gen: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 24ª giornata di Serie C 2024/25(Marco Baridon inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – LaGen è pronta a tornare in campo a distanza di sette giorni dopo il prezioso successo casalingo contro il Monopoli. Ivogliono proseguire nel loro trend positivo di inizio anno: l’avversaria di oggi è l’insidioso, attualmente ottavo in classifica.Gen1-0: sintesi e moviola(di Enrico Pecci) – 1? Fischio d’inizio – CominciataGen.5? Parte forte il– Inizio arrembante degli ospiti: Mulazzi salva in calcio d’angolo su Anatriello.7? RIGORE PER LA JUVE! Cudrig giù in area di rigore, per l’arbitro non ci sono dubbi.