Vicenzatoday.it - "Io canto senior", giuria innamorata di Zuccolo ma il pubblico tira indietro

Leggi su Vicenzatoday.it

Nonostante i favori della(Amendola e Rovazzi in primis), nella puntata andata in onda venerdì sera Giorgionon accede direttamente alla finale di "Io", il talent musicale di Canale 5, riservato agli over45. Il 70enne di Thiene si esibisce in coppia con un'altra.