Insolito segnale radio ripetuto sfida la scienza, sembra provenire da una galassia “morta” da tempo

Il, noto come lampoveloce (FRB 20240209), si è22 volte tra febbraio e luglio 2024: gli astronomi che hanno tracciato la sua origine hanno però scoperto che questo misteriosoproviene dai margini di un’antica, distante 2 miliardi di anni luce dalla Terra, dove non ci sarebbe l’energia necessaria per produrre gli impulsi.