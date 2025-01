Incidenti sull'Etna, due vittime

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

20.22 Un uomo di 60 anni e un giovane di 17 hanno perso la vita in due distintiche si sono verificati. Entrambi glisono avvenuti nella Valle del Bove. I due sono stati trasportati all'ospedale Cannizzaro di Catania. Il più anziano è arrivato in ospedale già morto, mentre il giovane è deceduto dopo il ricovero in rianimazione per le ferite riportate. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e un elicottero.