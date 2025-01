Lanazione.it - Incidente nella notte, auto finisce fuori strada. Intervengono i vigili del fuoco

Casciana Terme (Pisa), 26 gennaio 2025 – Durante ladi oggi 26 gennaio, alle 03:21, la squadra deideldi Pisa è intervenuta in via del Sorbo, nel Comune di Casciana Terme-Lari, in seguito ad unle. Per ragioni che sono ancora in corso di accertamento, il conducente di un'mobile ha perso il controllo del veicolo, finendodalla carreggiata. Sul luogo dell', idelhanno collaborato strettamente con il personale sanitario, garantendo la sicurezza del veicolo e dell'intera area interessata dall'intervento. Le forze dell'ordine erano presenti per effettuare i necessari rilievi del caso.