Incidente frontale nel Ferrarese | cinque feriti due gravi

Ferrara, 26 gennaio 2025 – Attimi di grande paura si sono vissuti oggi all'ora di pranzo sulla Virgiliana, all'altezza del civico 361 a Burana, dove due auto si sono scontrate frontalmente. Erano le 12.30 quando sono stati chiamati il 118, i carabinieri di Bondeno e i vigili del fuoco del distaccamento matildeo. A bordo di un mezzo c'erano due coppie di pensionati, nell'altra un uomo di nazionalità straniera. Due di loro, in condizioni piùma non in pericolo di vita, sono stati portati al Sant'Anna in elisoccorso, mentre gli altri tre in ambulanza. La statale è stata chiusa temporaneamente per permettere rilievi e soccorsi.