Incendio in un capannone a Savignano sul Rubicone | rogo nella notte

Cesena, 26 gennaio 2025 – È servito un intervento in forze da parte dei vigili del fuoco per contenere e poi sedare le fiamme che intorno alle 21 di sabato sera avevano avvolto unavicolo asul, in via Alberazzo. Le fiamme avevano in effetti avvolto la struttura e dopo la richiesta di aiuto giunta al 115, sul posto sono state inviate quattro squadre, giunte dai distaccamenti die di Cesena. Ilha interessato un edificio vuoto, all’interno del quale i pompieri sono riusciti a circoscriverlo, evitando che si propagasse altrove. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Le cause che hanno scatenato l’sono al momento al vaglio dei tecnici competenti.