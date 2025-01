Ilpescara.it - Incappucciato sfreccia tra le vie di Città Sant'Angelo con in tasca cocaina: patente ritirata

Leggi su Ilpescara.it

va tra le strade diguidando. Un comportamento che non è passato inosservato ai carabinieri impegnati, così come in altri comuni della provincia, nei controlli sul territorio.Ricevi le notizie de IlPescara su WhatsappLo hanno quindi fermato.